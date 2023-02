Dop: Disturbo oppositivo provocatorio: per docenti della primaria. Libro di Muratori e Papini

Pietro Muratori e Marina Papini, firmano per Erickson, “DOP Disturbo Oppositivo Provocatorio. Cosa fare (e non). Guida rapida per insegnanti. Scuola primaria” (16,50 Euro), che è una sorta di “Che fare” leniniano di fronte alla classe operaia che vuole togliere il potere alla borghesia padronale e schiavista. Quest’ultima è rappresentata nel caso di questo libro da ragazzi particolarmente difficili che non voglio saperne né di disciplina, né di ordine né tantomeno di seguire le indicazioni degli insegnanti.

I classici ragazzi ribelli il cui comportamento poi si riflette negativamente sul gruppo classe.

Un decalogo di 12 consigli ai docenti della primaria che ogni mattina hanno a che fare con ragazzi ribelli a prescindere della stessa ribellione e della poca attenzione delle famiglie.

Un decalogo e una guida con le strategie più efficaci per gestire un bambino o una bambina dotata di tale germe ribellistico.

Un libro, pensato come un quaderno di Teacher Training e confezionato come una Moleskine, facile da consultare, essenziale nei consigli, sottolineato in giallo nei momenti più cruciali e delicati.

Suggerimenti e indicazioni pratici per affrontare con successo i 12 comportamenti più problematici ma caratteristici del Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP).

Perché il bambino o la bambina con DOP ha comportamenti difficili, ma non è sempre ingestibile, anzi. E questo testo è un valido aiuto.