Dsa e Bes a scuola sempre più comuni: gli incontri con lo psicologo per attuare strategie vincenti

Quando le strategie didattiche non funzionano, il problema spesso non riguarda cosa si fa, ma come si leggono le dinamiche che si sviluppano in aula. Da questa riflessione nasce Benessere in classe, il nuovo percorso formativo firmato La Tecnica della Scuola che propone un approccio psicologico alla gestione della classe, curato dal Dott. Marco Catania, psicologo e psicoterapeuta.

Un percorso in tre tappe

Il progetto integra tre proposte formative complementari, pensate per fornire ai docenti strumenti concreti di lettura e intervento:

Incontri con lo psicologo – Quando le strategie non funzionano: capire la classe per cambiare approccio. Cinque incontri live da un’ora ciascuno, da settembre a dicembre 2026, con posti limitati per garantire l’interattività del confronto.

– Quando le strategie non funzionano: capire la classe per cambiare approccio. Cinque incontri live da un’ora ciascuno, da settembre a dicembre 2026, con posti limitati per garantire l’interattività del confronto. Gestire i comportamenti problematici in classe – Corso online in modalità asincrona, della durata di 6 ore.

– Corso online in modalità asincrona, della durata di 6 ore. Comunicazione e benessere relazionale – Corso online in modalità asincrona, della durata di 6 ore.

A chi si rivolge

Il percorso è destinato ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, senza distinzione di ordine o disciplina.

Perché scegliere questo percorso

Molti interventi in classe falliscono non per mancanza di strategie, ma per una lettura parziale di ciò che accade tra i banchi. Il percorso Benessere in classe consente di:

comprendere le dinamiche che mantengono i problemi;

riconoscere le strategie inefficaci;

intervenire in modo più mirato;

utilizzare la comunicazione come leva educativa.

Un cambio di prospettiva che, spiegano gli organizzatori, rende più efficace ogni intervento in classe.

Incontri live e contenuti on-demand

Per garantire l’interattività della sessione di domande e risposte, l’accesso alle dirette è limitato a un numero ristretto di partecipanti. Le videolezioni saranno invece caricate e consultabili nell’area riservata a partire dalla fine di luglio.

Come iscriversi

Le tre proposte formative sono acquistabili singolarmente, ma è possibile accedere all’intero percorso a un prezzo speciale. Tutte le informazioni e l’offerta completa sono disponibili a questo link: Scopri il percorso e accedi all’offerta.