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Prima Ora | notizie del 9 luglio

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09.07.2026

Benessere in classe, cosa fare quando le strategie didattiche non funzionano? Ecco un approccio psicologico

Redazione
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Indice
Un percorso in tre tappe
A chi si rivolge
Perché scegliere questo percorso
Incontri live e contenuti on-demand
Come iscriversi

Quando le strategie didattiche non funzionano, il problema spesso non riguarda cosa si fa, ma come si leggono le dinamiche che si sviluppano in aula. Da questa riflessione nasce Benessere in classe, il nuovo percorso formativo firmato La Tecnica della Scuola che propone un approccio psicologico alla gestione della classe, curato dal Dott. Marco Catania, psicologo e psicoterapeuta.

Un percorso in tre tappe

Il progetto integra tre proposte formative complementari, pensate per fornire ai docenti strumenti concreti di lettura e intervento:

A chi si rivolge

Il percorso è destinato ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, senza distinzione di ordine o disciplina.

Perché scegliere questo percorso

Molti interventi in classe falliscono non per mancanza di strategie, ma per una lettura parziale di ciò che accade tra i banchi. Il percorso Benessere in classe consente di:

  • comprendere le dinamiche che mantengono i problemi;
  • riconoscere le strategie inefficaci;
  • intervenire in modo più mirato;
  • utilizzare la comunicazione come leva educativa.

Un cambio di prospettiva che, spiegano gli organizzatori, rende più efficace ogni intervento in classe.

Incontri live e contenuti on-demand

Per garantire l’interattività della sessione di domande e risposte, l’accesso alle dirette è limitato a un numero ristretto di partecipanti. Le videolezioni saranno invece caricate e consultabili nell’area riservata a partire dalla fine di luglio.

Come iscriversi

Le tre proposte formative sono acquistabili singolarmente, ma è possibile accedere all’intero percorso a un prezzo speciale. Tutte le informazioni e l’offerta completa sono disponibili a questo link: Scopri il percorso e accedi all’offerta.

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