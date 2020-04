Dsga facenti funzione, no alla copertura del ruolo per assistenti amministrativi senza laurea

Dsga facenti funzione, no alla copertura del ruolo per assistenti amministrativi senza...

Il Coordinamento Nazionale dei Dsga facenti funzione ha scritto al Miur e alle Organizzazioni sindacali per proporre la correzione dell’art. 14 del CCNI 2019/22 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, denunciando “lo sfruttamento di tutti gli assistenti amministrativi sprovvisti di laurea specifica e per di più costringendo gli stessi, se in possesso della seconda posizione economica a sostituire il Dsga nella scuola di titolarità”.

L’articolo in questione consente lo svolgimento della funzione di DSGA ad Assistenti Amministrativi non in possesso de titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo.

Per tale ragione, il Coordinamento dei dsgaffnazionale chiedono la modifica della norma incriminata, nei seguenti termini:

Art. 14 – Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura