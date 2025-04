Educare al rispetto e con rispetto: una conferenze europea a Verona

Costruire un ambiente scolastico più sicuro, rispettoso ed emotivamente accogliente: è questo il tema centrale del convegno “La scuola che si confronta e si migliora per il diritto dei bambini al rispetto”, che si terrà domenica 4 maggio alla Gran Guardia di Verona.

L’evento è organizzata dalla Rete nazionale Polo Europeo della Conoscenza – I.C. Bosco Chiesanuova, con il patrocinio del Comune di Verona e dell’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche, nell’ambito del progetto europeo Horizon Let’s Care.



La giornata di lavori, pensata per tutti i professionisti del mondo scolastico ma aperta a chiunque sia interessato al tema dell’educazione, si concentrerà sul valore pedagogico del rispetto come strumento di crescita individuale e collettiva. Un rispetto che parte dal riconoscimento dei diritti dei bambini e dei ragazzi e che si traduce in pratiche educative nonviolente, inclusive e partecipative.

Durante il convegno si alterneranno relatori provenienti da sei Paesi europei – Italia, Spagna, Bulgaria, Polonia, Lituania e Portogallo – che condivideranno le buone pratiche sperimentate nei rispettivi sistemi scolastici grazie al lavoro dei gruppi europei coinvolti nel progetto Horizon. Le tavole rotonde, che prenderanno avvio dopo gli interventi introduttivi, affronteranno temi centrali per il benessere scolastico:

• La scuola in Europa: problemi e soluzioni

• Dialogo tra insegnanti e genitori

• I futuri insegnanti: idee per la didattica e la valutazione

• Pedagogia della nonviolenza e comunicazione efficace

• Relazioni interne e loro impatto sugli alunni

• Modelli di attenzione ai bisogni dei bambini



Tra gli esperti presenti, anche nomi noti della pedagogia italiana come Enrico Bottero, Elena Milli e Donato de Silvestri.

L’evento del 4 maggio segnerà anche l’inizio dell’EIRENEfest Verona, il Festival del libro per l’educazione nonviolenta, che si svolgerà dal 5 al 10 maggio in diverse scuole della città. Il festival, presentato durante la conferenza da Olivier Turquet e Annabella Coiro, culminerà sabato 10 maggio con una giornata aperta al pubblico presso la Biblioteca di Borgo Venezia, dalle 9 alle 18, con incontri, letture e laboratori.



Il programma completo è disponibile nel sito del Polo Europeo della Conoscenza