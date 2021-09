Educazione fisica alla primaria, parte il progetto “Scuola Attiva Kids”: adesione delle scuole e selezione dei Tutor

Per l’anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A. promuovono il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”.

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni.

Rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.

Per partecipare, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate possono registrare l’adesione al progetto per l’anno scolastico 2021/2022,

accedendo all’area riservata del sito https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html

E’ necessario inserire il progetto nel PTOF, con l’inclusione di due ore settimanali di Educazione fisica per tutte le classi di scuola primaria destinatarie delle attività. E inoltre individuare il Referente di Plesso o d’Istituto per il progetto.

Gli Istituti scolastici possono inviare la richiesta di partecipazione al progetto dal 27 settembre 2021 al 18 ottobre 2021.

Selezione dei Tutor

Per quanto riguarda invece i Tutor sportivi, un avviso pubblico definisce i termini della selezione.

I titoli richiesti per potersi candiudare sono:

diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;

laurea in Scienze Motorie dell’ordinamento previgente (CL33);

laurea in Scienze Motorie dell’ordinamento vigente (L22);

laurea quadriennale in Scienze Motorie e Sportive1 dell’ordinamento previgente;

Laurea magistrale in Scienze Motorie Sportive (LM 67; LM 68; LM 47) acquisite come seconda laurea dopo Laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico (LM 85bis).

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente on-line utilizzando il format disponibile sul sito web dedicato: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html entro le ore 16.00 del 5 ottobre 2021.