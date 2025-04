Educazione motoria, ecco gli elenchi delle attività progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa primo e secondo ciclo

Il Ministero, nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare le attività motorie e ad ampliare l’offerta formativa da destinare agli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione, ha pubblicato l’elenco delle progettualità di cui le Istituzioni scolastiche potranno avvalersi.

Le progettualità sono gratuite per le famiglie e per le Istituzioni scolastiche, saranno realizzate prioritariamente da tecnici in possesso dei previsti titoli di studio e saranno poste in essere attraverso metodologie didattiche adeguate ai diversi gradi di istruzione cui sono rivolte.

Le scuole interessate, dopo aver verificato le coperture assicurative previste dagli Organismi Sportivi, dovranno acquisire le certificazioni mediche necessarie per alunni e studenti frequentanti.

Lo svolgimento delle attività motorie proposte dagli Organismi sportivi da parte di alunni con disabilità dovrà aver luogo nel pieno rispetto delle disposizioni previste in tema di specifica e idonea qualificazione professionale del personale docente e dei tecnici federali.

LA NOTA

L’ELENCO