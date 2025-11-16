Educazione sessuale in classe: sì, ma quale?

Sembra che l’educazione sessuale arriverà presto nelle nostre scuole.

Già, ma quale educazione sessuale?

Quella auspicata dalle famiglie tradizionali, conservatrici, vale a dire: verginità prematrimoniale, niente sesso fuori del matrimonio quindi niente omo- né bisesso?

Oppure quella propugnata dai progressisti, quindi sesso libero, famiglie arcobaleno, etero-omo-bisesso?

Fornire un’educazione sessuale imparziale, equilibrata è un problema non da poco.

Ci immaginiamo le proteste, le contestazioni di cui sarebbero/saranno subissati i dirigenti scolastici da parte di chi non vede soddisfatta da tale educazione la propria visione della sessualità?

Si arriverebbe/arriverà ad azioni clamorose tipo il ritiro dei propri figli da scuola? Sono un ex-insegnante ora in pensione; per la mia carriera scolastica mi sono accontentato della cattedra senza ambire a posizioni più elevate e mi rendo conto di aver fatto solo bene!

Daniele Orla