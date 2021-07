Elenchi aggiuntivi GPS I fascia: ecco chi può inserirsi e quando mandare l’istanza

Con l’art. 10 dell’Om n. 60/2020 è prevista l’integrazione della prima fascia GPS con degli elenchi aggiuntivi. La nota comunica quanto segue:

“Saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) di I fascia e corrispondenti graduatorie d’istituto (GI) da II fascia”.

Chi potrà inserirsi?

Potranno presentare istanza gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 e anche i docenti neo specializzati V ciclo sostegno e i neo abilitati per posti normali. Inoltre, è giusto sottolineare che coloro che abbiano svolto tre anni di servizio e che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi, possono essere potenziali immessi in ruolo.

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva che sarà sciolta a seguito di comunicazione via PEC dell’avvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il giorno 1 agosto 2021.

Coloro che risultano già iscritti nelle GPS, entro i termini prefissati e che richiedano l’inserimento l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, dovranno trasmettere la domanda al medesimo ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

Gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS, oppure collocati in una diversa GPS rispetto a quella per la quale presentano domande per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, indicheranno nell’istanza anche le sedi prescelte, fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche, ai fini dell’iscrizione nelle correlate GI di II fascia.

Quando presentare l’istanza?

Le istanze dovranno presentarsi esclusivamente in modalità telematica dalle ore 9:00 del 16 luglio e fino alle ore 14:00 del 24 luglio. Le domande dovranno essere presentate attraverso l’applicazione “Istanze On Line (POLIS)“.