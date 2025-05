Elezioni amministrative 25 e 26 maggio, scuole sede di seggio a disposizione dal pomeriggio di venerdì fino a tutto il martedì

Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 è stato pubblicato il Decreto-Legge 19 marzo 2025, n. 27 – Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025.

Una delle novità riguarda i giorni di svolgimento delle elezioni.

Elezioni e referendum si svolgeranno su due giorni

L’art. 1 reca “Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento”.

La nuova norma prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data del 20 marzo, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

In caso di contemporaneo svolgimento, nell’anno 2025, di consultazioni referendarie e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative.

Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è invece rinviato alle ore 9 del martedì.

Questo significa che gli istituti scolastici, spesso utilizzati come seggi elettorali, dovranno essere disponibili per le votazioni per più giorni.

Date delle elezioni amministrative e del referendum 2025

Con nota del 7 aprile scorso il Ministero ha trasmesso la nota 2952 del 2 aprile 2025, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali ha comunicato le date delle prossime elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario, e dell’eventuale turno di ballottaggio, e dei referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione.

Tutte le votazioni per le amministrative si svolgeranno domenica 25 maggio 2025, dalle 7:00 alle 23:00, e lunedì 26 maggio 2025, dalle 7:00 alle 15:00. Se necessario, il secondo turno per l’elezione dei sindaci si terrà domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 lo stesso giorno, sono stati poi convocati cinque referendum popolari abrogativi, per le giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Scuole a disposizione per più giorni

Con gli stessi provvedimenti è stato inoltre richiesto di rendere disponibili gli edifici scolastici sede di seggio elettorale, per il primo turno delle elezioni amministrative, dal pomeriggio di venerdì 23 maggio fino a tutta la giornata di martedì 27 maggio 2025, salvo diversi accordi a livello locale.

Per i referendum e per l’eventuale ballottaggio, invece, la disponibilità dovrà coprire il periodo dal pomeriggio di venerdì 6 giugno fino a tutta la giornata di martedì 10 giugno 2025.