Elezioni CSPI, confermato Scrima come Presidente

Confermato Francesco Scrima come Presidente del CSPI, Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che si è riunito in presenza, l’11 e il 12 gennaio 2022, per svolgere gli adempimenti di carattere organizzativo-gestionale successivi alla modifica parziale della composizione dell’organismo, avvenuta il 1° gennaio 2021.

Non era stato infatti possibile, finora, procedere alla nomina degli organismi interni al CSPI, vale a dire il Presidente del CSPI, l’Ufficio di Presidenza e le commissioni distinte per tematiche. E non era stato possibile approvare il nuovo regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del CSPI.

Nel corso delle due giornate di lavoro in seduta plenaria è stato approvato il regolamento e sono stati eletti tutti gli organismi interni.

Composizione

L’Ufficio di Presidenza è così composto:

PRESIDENTE:

Francesco Scrima

COMPONENTE ELETTIVA:

Anna Maria Santoro, CGIL VALORE SCUOLA

Raffaele Miglietta, CGIL VALORE SCUOLA

Antonio Albano, SNALS CONFSAL

Bellia Francesca, CISL SCUOLA

COMPONENTE DESIGNATI:

Marco Bronzini, ANCI

Loredana Leoni, DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica Logozzo, DIRIGENTE SCOLASTICO

Maddalena Novelli, DIRETTORE GENERALE IN QUIESCENZA

L’Ufficio di Presidenza ha eletto Vice Presidente Anna Maria Santoro.

Tutte le commissioni sono state regolarmente insediate e hanno eletto i seguenti Presidenti:

COMMISSIONE VALUTAZIONE: Presidente Roberta Fanfarillo, CNEL

COMMISSIONE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA: Presidente Graziamaria Pistorino, CGIL VALORE SCUOLA

COMMISSIONE SISTEMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE I CICLO: Presidente Milena Piscozzo, DIRIGENTE CON FUNZIONI ISPETTIVE

COMMISSIONE SISTEMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE II CICLO: Presidente Laura Bigelli, SNALS CONFSAL

COMMISSIONE INCLUSIONE E DIRITTO ALLO STUDIO: Presidente Virginia Kaladich, FIDAE