Elezioni rinnovo Consigli di Istituto dell’a.s. 2022/2023: data, modalità e altro

Torna l’appuntamento con la rubrica A domanda risponde del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara. L’argomento di oggi è dedicato alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto dell’a.s. 2022/2023.

DOMANDA n. 1

Quando si terranno le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/Istituto scaduti per decorso triennio?

RISPOSTA

Entro il 31 ottobre 2022 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 27 novembre e lunedì 28 novembre 2022.

DOMANDA n. 2

Gli Istituti Omnicomprensivi e i Convitti Nazionali potranno istituire i Consigli di Istituto?

RISPOSTA

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.

DOMANDA n. 3

Quante preferenze è possibile dare per le elezioni del Consiglio di Circolo o Istituto?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art.40, comma 7, dell’O.M. 215/91 e sue successive modifiche, il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di l o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.