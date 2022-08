Elezioni, Rusconi (Anp Roma): “Scuole come seggi scelta di comodo. Proposta valida usare le tensostrutture per i vaccini”

Le elezioni di settembre si avvicinano e la polemica sull’uso delle scuole come seggi elettorali continua. Ad esprimersi all’Adnkronos sulla questione il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Roma Mario Rusconi:

“Sono molto d’accordo con la proposta di Marzetti di trovare locali alternativi alle scuole dove poter votare, come le tensostrutture per i vaccini. Sono 15 anni che chiediamo di usare caserme, parrocchie o locali dove votare. Sul futuro dei giovani e della scuola sono state spese solo parole al vento, ma, a parte tanta retorica, non è stato fatto nulla. Utilizzare le scuole come seggi elettorali è una scelta di comodo. Non aver mai pensato a soluzioni alternative dimostra la trascuratezza del nostro intero sistema istituzionale”.