Ennesima lite fuori dalla classe, questa volta si tratta di studenti di scuola media

Sono settimane turbolenti quelle che sta vivendo il mondo della scuola. Tanta violenza, troppa, che vede coinvolti studenti, docenti e anche genitori. Questa volta è il caso di alcuni studenti minorenni della scuola media di Morbio Inferiore.

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, anche se uno dei ragazzi coinvolti è stato ferito e portato in ospedale e poi successivamente dimesso.

Come riporta il Corriere del Ticino, gli studenti coinvolti sono due minorenni. Secondo quanto dichiarato dal Ministero pubblico, “Vi è stata una lite che ha visto il coinvolgimento di due minorenni. I fatti sono avvenuti sul sedime delle Scuole Medie. Uno dei ragazzi ha riportato delle ferite che hanno richiesto una visita al Pronto soccorso”.

E aggiunge il Ministero: “Il secondo ragazzo è stato identificato e interrogato. Dal momento che gli accertamenti della Magistratura dei minorenni e della Polizia cantonale per ricostruire i fatti sono in corso, è prematuro fornire ulteriori informazioni”.

Al momento la scuola non ha rilasciato alcuna dichiarazione.