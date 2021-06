Erasmus. Come una scuola ottiene il finanziamento? 2 consigli pratici

Il programma Erasmus è molto ambito, anche nel mondo della scuola, non solo all’Università, e i fondi limitati. Ecco perché per ottenere il finanziamento occorre progettare in modo intelligente. Quali suggerimenti?

Primo suggerimento: non si copia

“I progetti devono essere ben calati dentro la propria scuola. Un buon progetto è davvero ritagliato su misura su quella scuola che lo richiede, è fatto e implementato per quella scuola con quelle precise caratteristiche, e non per un’altra. In altre parole, copiare i progetti dalle altre scuole non ha senso”. A spiegarlo è Sara Pagliai, coordinatrice Agenzia nazionale Erasmus + Indire, in occasione della diretta della Tecnica della Scuola Live di giovedì 20 maggio.

Erasmus, lo ricordiamo, è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, per il periodo 2021-2027.

Secondo suggerimento: attenersi alle priorità europee

“Le scuole italiane sono molto attive, molto aperte all’Europa e quindi abbiamo molte candidature. In breve, sì, c’è una selezione – spiega ancora Sara Pagliai – ma ci sono priorità europee su cui puntare, che sono le stesse priorità dell’agenda politica della Commissione europea, ovvero innovazione digitale, sostenibilità, inclusione sociale e cittadinanza europea“.

Novità per la scuola

Erasmus+ 2021 introduce alcune importanti novità per la scuola rispetto al programma precedente: