Erasmus, ecco il modo migliore per progettare la mobilità nella propria scuola

Il corso della Tecnica della Scuola Formazione si rivolge a chi si avvicina alla progettazione Erasmus+, per la mobilità in Europa di tutti i componenti dello staff della scuola e degli studenti. Ciascun incontro sarà un’occasione per immergersi nella visione internazionale che sostiene i progetti KA1 e KA2, scoprendo un’offerta ricca e adeguata per ogni scuola, da scegliere con criteri e modalità oggetto e cuore di questo corso.

IL CORSO SI BASA SU 3 VIDEOLEZIONI

DELLA DURATA TOTALE DI 4 ORE, SUPPORTATE DA SLIDES

Il corso è fruibile on line sulla nostra piattaforma e-learning.

Dopo l’acquisto puoi andare alla pagina http://formazione.tecnicadellascuola.it

ed entrare con le stesse credenziali utilizzate per l’acquisto (email e password)