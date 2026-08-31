Esami di “riparazione”, uno studente può essere bocciato? Cosa succede se il debito non viene recuperato

Alla fine dell’estate molti studenti delle scuole secondarie di secondo grado tornano sui banchi per quelle che, nel linguaggio comune, continuano a essere chiamate “prove” o “esami di riparazione”. Ma cosa accade se il risultato è negativo? È possibile essere bocciati e dover ripetere l’anno? La risposta è sì.

La terminologia, però, merita una precisazione. Gli esami di riparazione in senso tecnico sono stati aboliti ormai da tempo. Oggi, quando nello scrutinio di giugno il Consiglio di classe ritiene che le insufficienze possano essere recuperate, non decide immediatamente la non promozione, ma sospende il giudizio. Lo studente deve quindi recuperare le carenze e sottoporsi alle successive verifiche.

Il giudizio di giugno resta sospeso

La disciplina vigente stabilisce che, nello scrutinio finale, il Consiglio di classe sospenda il giudizio nei confronti degli studenti che non abbiano raggiunto la sufficienza in una o più discipline, quando non ricorrano le condizioni per una immediata non ammissione.

Alla famiglia vengono comunicate le carenze riscontrate e gli interventi predisposti dalla scuola. Al termine del periodo dedicato al recupero viene effettuato l’accertamento delle competenze e delle conoscenze che lo studente avrebbe dovuto acquisire.

Il DPR 135/2025, intervenuto sulla disciplina della valutazione nella scuola secondaria di secondo grado, prevede che l’accertamento del recupero delle carenze formative debba essere effettuato entro la fine dello stesso anno scolastico e comunque non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Non è la singola prova a decidere automaticamente la bocciatura

Un aspetto importante è che la verifica di recupero non deve essere considerata come un esame isolato dal resto del percorso scolastico.

Dopo le prove, infatti, si riunisce nuovamente il Consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutinio finale. È quest’organo collegiale che verifica i risultati conseguiti dallo studente e formula il giudizio definitivo. La normativa dispone espressamente che, in caso di esito positivo, lo studente venga ammesso alla classe successiva.

Ciò significa, specularmente, che se il Consiglio di classe accerta che le carenze formative non sono state recuperate può deliberare la non ammissione alla classe successiva.

Non si tratta quindi semplicemente di prendere il voto ottenuto nella prova e trasformarlo automaticamente in una promozione o in una bocciatura. Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di classe e la decisione finale viene assunta collegialmente, sulla base dei criteri stabiliti dalla scuola. Già nelle indicazioni ministeriali relative ai debiti formativi viene chiarito che la decisione nel merito compete collegialmente al Consiglio di classe.

Cosa succede se resta un’insufficienza?

Non esiste una regola generale secondo la quale il mancato raggiungimento del 6 in una singola prova debba necessariamente comportare la bocciatura.

Il punto centrale è un altro: il Consiglio di classe deve valutare se le carenze formative per le quali a giugno era stato sospeso il giudizio siano state effettivamente recuperate.

Di conseguenza, la situazione deve essere esaminata alla luce delle prove svolte, degli elementi disponibili e dei criteri di valutazione adottati dall’istituzione scolastica. La responsabilità della decisione resta collegiale.

Il sistema del recupero, del resto, nasce proprio sul presupposto che a giugno il Consiglio abbia ritenuto ancora possibile per lo studente raggiungere gli obiettivi formativi richiesti. Non esiste neppure un numero nazionale prestabilito di insufficienze che determini automaticamente la sospensione del giudizio: il Consiglio valuta la concreta possibilità di recupero, secondo i criteri definiti dal Collegio dei docenti.

Se il recupero non riesce, si ripete l’anno

Se al termine delle verifiche il giudizio definitivo è negativo, lo studente non viene ammesso alla classe successiva e deve ripetere l’anno.

Non è prevista, quindi, la possibilità di essere promossi portandosi dietro il debito nell’anno successivo. La disciplina dei debiti formativi è costruita proprio affinché le carenze vengano definite entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento.

Sul punto, le FAQ ministeriali dedicate al recupero dei debiti sono esplicite: lo studente che non viene promosso in sede di integrazione dello scrutinio non deve recuperare l’anno successivo i vecchi debiti, perché ripete la classe.

Anche chi non frequenta i corsi deve sostenere la verifica

Un altro equivoco frequente riguarda i corsi di recupero organizzati dalla scuola. La famiglia può decidere di non avvalersi delle attività predisposte dall’istituto e provvedere autonomamente alla preparazione dello studente.

Questa scelta, però, non esonera dalle verifiche finali. Il D.M. 80/2007 prevede infatti che, anche quando la famiglia non intenda usufruire delle iniziative di recupero della scuola, resti fermo l’obbligo dello studente di sottoporsi agli accertamenti previsti.

La decisione finale spetta al Consiglio di classe

In definitiva, parlare semplicemente di “bocciatura all’esame di riparazione” è una semplificazione. Più correttamente, lo studente per il quale a giugno è stato sospeso il giudizio affronta una verifica diretta ad accertare il recupero delle carenze formative; successivamente il Consiglio di classe completa lo scrutinio e formula il giudizio definitivo.

Se il recupero viene accertato, lo studente è ammesso alla classe successiva. Se invece le carenze permangono in misura tale da determinare un giudizio finale negativo, la non ammissione è possibile e lo studente deve ripetere l’anno.

La prova di fine estate, dunque, non è una semplice formalità: rappresenta l’ultimo passaggio di un procedimento valutativo iniziato con lo scrutinio di giugno e concluso soltanto con l’integrazione dello scrutinio finale.