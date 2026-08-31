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Prima Ora | notizie del 31 agosto

Attualità
31.08.2026

Inondazione in Nepal, preside ordina di evacuare la scuola e salva la vita di 900 studenti. “Salvi per soli dieci secondi”

Redazione
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Circa novecento studenti di una scuola di Nuwakot, in Nepal, si sono salvati dall’inondazione che nei giorni scorsi ha provocato migliaia di vittime grazie al sangue freddo del dirigente scolastico. Pochi minuti prima della catastrofe, basandonsi sulle poche informazioni disponibili, il preside ha interrotto le lezioni, ordinando agli alunni di lasciare immediatamente la scuola. Se fossero rimasti, le conseguenze non sarebbero state difficili da prevedere. A riportare la notizia è l’Ansa, che cita la BBC.

“Rajendra Dawadi, preside della scuola secondaria Tribhuvan Trishuli, è riuscito a far evacuare 900 dei poco più di 1600 studenti verso le zone collinari”, scrive l’agenzia. “Le prime segnalazioni parlavano di acque in rapido aumento e soprattutto della situazione già drammatica a Betrawati, più a monte, dove le inondazioni avevano iniziato a travolgere l’insediamento”. La decisione si è rivelata corretta, poiché “ochi minuti dopo l’evacuazione, un dormitorio a 100 metri dal fiume è stato completamente sommerso“.

“Anche se l’alluvione non fosse arrivata, si trattava solo di perdere un giorno di scuola“, ha dichiarato il preside alla BBC, commentando la scelta di mettere la sicurezza davanti al calendario scolastico. “Se avessimo preso la decisione dieci minuti dopo, nessuno di noi, studenti compresi, sarebbe qui a parlarvi oggi”. A confermarlo, una delle studentesse messe in salvo. “Io e le mie amiche siamo sopravvissute per soli dieci secondi. In un attimo, tutto è stato spazzato via davanti ai miei occhi”.

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