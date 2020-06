Esami di terza media anche per tre 80enni pugliesi: tutti fanno il tifo per loro

A SCUOLA… MEDIA 80

È proprio vero: nella vita gli esami non finiscono mai. L’istruzione è un diritto prezioso, un’occasione straordinaria per nutrire il proprio spirito.Per questo, ammiro la determinazione e la passione di Nicola, Chella e Imma, i tre nonni iscritti al “Centro Aperto Polivalente per Anziani” di Gioia del Colle che martedì sosterranno l’esame di terza media, grazie al progetto “A scuola… Media 80”.Ringrazio Valerio Passerotti, coordinatore dell’equipe educativa del Centro, per aver condiviso con me questa bella storia, possibile anche grazie alla professionalità e all’entusiasmo degli educatori coinvolti nel progetto.Credo che questi tre anziani siano davvero un esempio per i più giovani, affinché non rinuncino mai al sapere e inseguano sempre i loro sogni.Imma, Nicola, Chella, la Puglia fa il tifo per voi!CMR Centro Aperto Polivalente Anziani Gioia del Colle

