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Studenti e genitori
26.06.2026

Esami terza media, studente presenta tesina sui carabinieri: l’Arma va ad assistere e lo premia con una targa

Redazione
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Indice
Una tesina tra storia, legalità e materie scolastiche
La visita in caserma e la targa ricordo

Un esame di terza media fuori dall’ordinario, quello andato in scena in un istituto comprensivo del Cilento, in provincia di Salerno. Un giovane studente ha scelto di dedicare la propria tesina alla storia e ai valori dell’Arma dei Carabinieri, e il giorno della discussione si è trovato in aula con una delegazione dell’Arma stessa venuta ad ascoltarlo.

Una tesina tra storia, legalità e materie scolastiche

L’elaborato ha ripercorso la storia dei Carabinieri dalla fondazione nel 1814 fino alla Seconda Guerra Mondiale, con un approfondimento sulla figura del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, simbolo del sacrificio in nome della legalità. Il lavoro ha poi intrecciato il tema con le diverse discipline: per l’italiano è stata analizzata la novella L’amante di Gramigna di Giovanni Verga, per la storia dell’arte un’opera dedicata ai carabinieri a cavallo. Non sono mancati riferimenti alle missioni di pace in Afghanistan, ai rapporti con la Gendarmerie francese, ai rischi del web e del cyberbullismo fino alle moderne tecniche investigative. A ispirare la scelta del tema anche la professione del padre, carabiniere in servizio, presente al momento della prova insieme alla famiglia. Al termine della discussione, il comandante della stazione locale si è congratulato con lo studente.

La visita in caserma e la targa ricordo

Come riporta il Corriere, la giornata non si è conclusa con il suono della campanella. Lo studente è stato invitato in caserma, dove ha ricevuto una targa ricordo in un momento che ha unito scuola, emozione e istituzioni nel segno della cultura della legalità.

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