Dedica il suo tema di esame delle medie alla lotta alla mafia. La Polizia assiste alla discussione: “Non potevamo mancare”

Sono i giorni degli esami per centinaia di migliaia di alunni. Quelli di maturità, ma anche quelli di terza media. Una bella notizia arriva da una scuola media di Bari. Agli esami, uno studente di 14 anni ha infatti dedicato il suo tema alla lotta alla mafia. La notizia è riportata da ‘Repubblica’.

Il papà di Renato Andrea ha scritto una lettera alla Questura per raccontare il sogno del figlio, così la Polizia di Stato ha deciso, insieme alla famiglia, di presenziare all’esame di Stato dell’alunno. “Un giovane cittadino che ha già scelto con fermezza da quale parte stare” ha affermato uno degli agenti presenti alla discussione a scuola. “Per lui non è solo un argomento d’esame e noi non potevamo mancare”.