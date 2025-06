Errori nei voti degli esami di terza media, delusione tra gli studenti, un genitore “Rischiano di turbare la loro autostima”

La pubblicazione dei voti degli esami di terza media, il primo vero traguardo scolastico per tanti ragazzi, per alcuni alunni di una scuola secondaria di primo grado a Roma, si è trasformata in una piccola delusione.

Come riporta Il Messaggero, nei giorni scorsi, all’esterno dell’istituto sono state affisse le valutazioni finali. Scritti a mano, i voti campeggiavano sulla bacheca scolastica, sotto gli occhi curiosi e trepidanti di studenti e famiglie. Ma poche ore dopo, alcune famiglie hanno ricevuto un’email dalla scuola che segnalava un errore materiale nella trascrizione dei voti.

“In fase di pubblicazione del tabellone finale – si legge nella comunicazione inviata ai genitori – è stato riscontrato un errore materiale nella trascrizione dei voti di alcuni studenti, tra cui suo figlio”. Così, in alcuni casi, un 10 è diventato un 8 e viceversa. L’errore è stato corretto nel giro di poco tempo, ma le conseguenze emotive, secondo le famiglie, non sono state trascurabili.

“Mio figlio era in ansia da giorni – racconta un padre – e quando ha visto un voto più basso di quanto si aspettasse, è rimasto smarrito. Anche se l’errore è stato poi sistemato, quel momento resta nella memoria”. Un altro genitore chiede più attenzione e precisione da parte della scuola: “È importante valorizzare il lavoro svolto dai ragazzi durante l’anno, ma anche proteggerli da errori evitabili che rischiano di turbare la loro autostima”.

Un appello condiviso da più voci genitoriali: “Serve più cura, non solo per rispetto verso il lavoro degli studenti, ma per garantire loro serenità nei momenti cruciali del percorso scolastico”.