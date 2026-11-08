Escape room a scuola, come trasformare gli studenti da spettatori passivi a protagonisti dell’apprendimento

Mantenere alta l’attenzione degli studenti, stimolare la partecipazione e favorire la collaborazione non è sempre semplice. Le lezioni frontali, da sole, rischiano di lasciare poco spazio all’iniziativa dei ragazzi. Ma cosa succederebbe se fossero proprio loro a dover trovare indizi, risolvere enigmi e superare prove per raggiungere un obiettivo? Il gioco può diventare una risorsa didattica, senza rinunciare agli obiettivi curricolari.

Imparare attraverso enigmi e sfide

Un’escape room didattica permette di trasformare la classe in un ambiente di apprendimento immersivo, nel quale gli studenti devono mettere in campo conoscenze, intuizione e pensiero critico. Non si tratta semplicemente di proporre un gioco per rendere più divertente la lezione, ma di costruire un percorso in cui ogni enigma rappresenta un’occasione per ragionare, collegare informazioni e trovare soluzioni.

Il coinvolgimento diretto degli alunni favorisce un apprendimento attivo: i ragazzi non si limitano ad ascoltare e memorizzare, ma diventano parte integrante dell’esperienza.

Collaborazione, inclusione e problem solving

Per risolvere una sfida non basta conoscere la risposta: bisogna confrontarsi, ascoltare le idee degli altri, prendere decisioni e gestire anche la pressione del tempo. L’escape room offre così l’opportunità di allenare competenze trasversali come la cooperazione, la comunicazione e la capacità di affrontare problemi complessi.

È anche uno strumento per valorizzare le diverse abilità degli studenti. In un’attività di gruppo, infatti, ciascuno può contribuire con le proprie risorse, mettendo a disposizione intuizioni e competenze differenti. Anche l’errore assume un significato diverso: non è un fallimento, ma un passaggio utile per arrivare alla soluzione.

Come progettare un’escape room legata alle discipline

Portare questa metodologia in classe richiede però una progettazione precisa. Gli enigmi devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e adeguati all’età degli studenti. Occorre costruire una storia, organizzare la successione degli indizi e scegliere tra percorsi lineari, aperti o articolati in più direzioni.

Il docente assume il ruolo di facilitatore e Game Master, accompagnando gli studenti senza sostituirsi a loro. Può utilizzare strumenti digitali e analogici per realizzare codici, lucchetti e indizi, adattando le attività alle diverse discipline e ai differenti ordini scolastici. Al termine, il momento del debriefing permette di riflettere sull’esperienza, sulle strategie adottate e sulle dinamiche di gruppo.

La sfida, quindi, non è soltanto far divertire gli studenti, ma trasformare il gioco in un’occasione concreta per imparare.

I corsi

Su questi argomenti il corso Escape room nella didattica per promuovere l’apprendimento attivo, a cura di Cristiana Ciccarelli, in programma dal 13 novembre.