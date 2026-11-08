Registrati
Diretta video

Stipendi docenti e caro affitti: “Con la paga da insegnante oggi non compri un bilocale”

guarda
Docenti
08.11.2026

Matematica a scuola, a cosa serve allenare al calcolo mentale? Il webinar della Tecnica della Scuola

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
I corsi

Quante volte le difficoltà nel calcolo mentale finiscono per rallentare l’intero percorso di apprendimento? Non basta assegnare più esercizi: se allenarsi diventa una fatica, il rischio è alimentare frustrazione anziché autonomia. Servono attività capaci di trasformare il calcolo in un’esperienza stimolante e divertente.

Vai al corso

Come consolidare la fluenza nel calcolo mentale svolgendo una serie di attività ludico-didattiche che possano offrire agli studenti, all’interno della giornata scolastica, valide varianti per divertirsi imparando? L’attenzione degli insegnanti verrà focalizzata sui bisogni profondi del bambino, sul concetto di fluenza, sulla gestione dell’insuccesso e della frustrazione, sul come rendere divertente l’allenamento al calcolo mentale incrementando enormemente le possibilità di risposta (di esercizio) che offriamo ai nostri alunni in classe.

Un alunno che impiega tutte le proprie risorse mentali per svolgere una semplice operazione, non ancora automatizzata, potrebbe non averne altrettante per prestare la necessaria attenzione, per esempio, al meccanismo della divisione a due cifre, o a cogliere la complessità che la situazione problematica presentata offre.

I corsi

Su questi argomenti il corso Giochiamo con il calcolo mentale, a cura di Loto Montinain programma dal 12 novembre.

didattica della matematica

La lezione di matematica all’ultima ora sarebbe meglio evitarla. C’è chi sostiene che è didatticamente sconsigliabile

Matematica, troppi errori? Ecco come gestire la frustrazione

Atlante Italian Teacher Award 2026: la migliore docente della secondaria insegna matematica con Minecraft

Matematica scuola primaria: come evitare di renderla una materia difficile, noiosa e astratta?

Didattica della matematica: prima nei numeri servono esperienze? Ecco quali proporre

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Escape room a scuola, come trasformare gli studenti da spettatori passivi a protagonisti dell’apprendimento

Redazione

Matematica a scuola, a cosa serve allenare al calcolo mentale? Il webinar della Tecnica della Scuola

Redazione

Matematica a scuola, la didattica deve cambiare prospettiva? Ecco cosa fare se uno studente fa fatica

Redazione

Pn 21-27 scuola, tanti progetti negli istituti: come farli conoscere al meglio al pubblico?

Redazione
vai alla ricerca avanzata