Adolescenza: crisi, ansia, scontri con docenti e genitori. Cosa fare? Il webinar gratuito di Fondazione Paoletti con Antonio De Fano

Mentre restano aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro!, percorso gratuito per docenti organizzato da Fondazione Patrizio Paoletti, sta per partire un ciclo di tre webinar introduttivi completamente gratuiti. Il primo, disponibile il 5 novembre, cerca di rispondere ad alcune domande che sicuramente i genitori e i docenti si sono posti: perché un adolescente può apparire sicuro e indipendente in un momento e fragile o impulsivo in quello successivo? Perché le emozioni diventano così intense, cresce il bisogno di autonomia e il giudizio dei coetanei assume un peso tanto importante?

Il primo incontro ci porta dentro le trasformazioni del cervello adolescente, mettendo in relazione maturazione cerebrale, emozioni, ricerca della novità, appartenenza, processi decisionali e autoregolazione. L’obiettivo? Comprendere meglio ciò che accade “dentro” l’adolescente per distinguere ciò che richiede un limite, ciò che richiede ascolto e ciò che può diventare un’occasione di crescita.

Il primo dei tre webinar gratuiti

Adolescenza: Tra Scienza e Relazione è un ciclo di 3 conferenze scientifico-divulgative promosso da Prefigurare il Futuro!. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di comprendere i cambiamenti tipici della crescita e fornire strumenti concreti agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti ed educatori) per accompagnare gli adolescenti.

Incontro 1: Ma cosa gli passa per la testa?

Data e ora : 5 novembre 2026 | ore 18.00 – 19.00

: 5 novembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatore : Antonio De Fano

: Antonio De Fano Nodi tematici : esplora le oscillazioni comportamentali tra autonomia e fragilità/impulsività, l’intensità emotiva e l’impatto del giudizio dei coetanei. Analizza i processi di maturazione cerebrale, la ricerca di novità e i meccanismi decisionali.

: esplora le oscillazioni comportamentali tra autonomia e fragilità/impulsività, l’intensità emotiva e l’impatto del giudizio dei coetanei. Analizza i processi di maturazione cerebrale, la ricerca di novità e i meccanismi decisionali. Obiettivo educativo: fornire chiavi di lettura per distinguere quando fissare un limite, quando offrire ascolto e come valorizzare i momenti critici come occasioni evolutive.

Chi è Antonio De Fano

Il relatore del primo incontro è Antonio De Fano, docente e ricercatore universitario presso l’Università Telematica Pegaso e il Behavioral Imaging and Neural Dynamics (BIND) Center dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.

La sua ricerca esplora le relazioni tra corpo, movimento, mente e cervello, integrando neuroscienze, scienze cognitive e scienze motorie. Studia in particolare gli effetti dell’esercizio fisico sulle funzioni cognitive, la sincronizzazione cerebrale nelle interazioni e il ruolo della creatività nello sviluppo e nell’apprendimento.

Il percorso di Fondazione Paoletti

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.

il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità. Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.

nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori. Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.

videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile. Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.

il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto. PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM. Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: