Adolescenza: crisi, ansia, scontri con docenti e genitori. Cosa fare? Il webinar gratuito di Fondazione Paoletti con Antonio De Fano

Mentre restano aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro!, percorso gratuito per docenti organizzato da Fondazione Patrizio Paoletti, sta per partire un ciclo di tre webinar introduttivi completamente gratuiti. Il primo, disponibile il 5 novembre, cerca di rispondere ad alcune domande che sicuramente i genitori e i docenti si sono posti: perché un adolescente può apparire sicuro e indipendente in un momento e fragile o impulsivo in quello successivo? Perché le emozioni diventano così intense, cresce il bisogno di autonomia e il giudizio dei coetanei assume un peso tanto importante?
Il primo incontro ci porta dentro le trasformazioni del cervello adolescente, mettendo in relazione maturazione cerebrale, emozioni, ricerca della novità, appartenenza, processi decisionali e autoregolazione.
L’obiettivo? Comprendere meglio ciò che accade “dentro” l’adolescente per distinguere ciò che richiede un limite, ciò che richiede ascolto e ciò che può diventare un’occasione di crescita.
Adolescenza: Tra Scienza e Relazione è un ciclo di 3 conferenze scientifico-divulgative promosso da Prefigurare il Futuro!. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di comprendere i cambiamenti tipici della crescita e fornire strumenti concreti agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti ed educatori) per accompagnare gli adolescenti.
Il relatore del primo incontro è Antonio De Fano, docente e ricercatore universitario presso l’Università Telematica Pegaso e il Behavioral Imaging and Neural Dynamics (BIND) Center dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.
La sua ricerca esplora le relazioni tra corpo, movimento, mente e cervello, integrando neuroscienze, scienze cognitive e scienze motorie. Studia in particolare gli effetti dell’esercizio fisico sulle funzioni cognitive, la sincronizzazione cerebrale nelle interazioni e il ruolo della creatività nello sviluppo e nell’apprendimento.
Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:
La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.
Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: