Espero, nuovo comparto di investimento “Dinamico”: si aggiunge a “Garanzia” e “Crescita”- MESSAGGIO INPS

Espero, nuovo comparto di investimento “Dinamico”: si aggiunge a “Garanzia” e “Crescita”-...

Con messaggio n. 2601 del 5/09/2025 l’INPS ha comunicato che relativamente al fondo di previdenza complementare Espero è attivo un nuovo comparto di investimento denominato “Dinamico”. Tale comparto opera in modo analogo ai due comparti già attivi presso il Fondo stesso, ossia “Garanzia” e “Crescita”.

Con lo stesso messaggio, l’Istituto, per consentire alle Amministrazioni di indicare, nella sezione dedicata alla previdenza complementare del flusso Uniemens-Lista/PosPA, l’informazione relativa al comparto scelto dall’aderente in fase di sottoscrizione dell’adesione al Fondo di previdenza complementare, ha così aggiornato la relativa tabella “Elemento Comparto” dell’Appendice B dell’Allegato TecnicoUniemens:

Comparto Crescita

L’investimento si pone l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito nella misura del 1,5-2% di incremento del valore oltre l’inflazione.

Orizzonte temporale: medio.

Grado di rischio: medio.

Comparto Garanzia

L’investimento si pone l’obiettivo di replicare la rivalutazione del TFR rispondendo alle esigenze di un associato ormai prossimo alla pensione o avverso al rischio finanziario, che sceglie una garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.

Orizzonte temporale: breve.

Grado di rischio: basso.

Comparto Dinamico

L’investimento si pone l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito nella misura del 2,5% di incremento del valore oltre l’inflazione in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Orizzonte temporale: medio-lungo periodo

Grado di rischio: medio.

Lyfe Cycle

Il profilo Life Cycle ha come finalità quella di indirizzare l’aderente verso scelte d’investimento, fra i diversi comparti, più coerenti con gli anni mancanti al pensionamento.

Prevede, perciò, che l’investimento nella componente azionaria sia più elevato quando l’età anagrafica è bassa e che venga via via ridotto all’avvicinarsi dell’età di pensionamento, passando gradualmente dal comparto con maggiore componente in azioni (Dinamico) a quello bilanciato (Crescita) fino a quello più prudente (Garanzia).

IL MESSAGGIO