Estorsione a scuola, arrestato 16enne nel Cagliaritano: chiedeva denaro a un compagno

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri in una scuola del Cagliaritano con l’accusa di estorsione. A ricostruire la vicenda è TGR Sardegna, che riporta come “nel corso della tarda mattinata di ieri, durante la ricreazione all’interno di un istituto scolastico, il giovane avrebbe costretto un altro studente a consegnargli una felpa e un borsello”.

Le richieste del giovane al compagno

Secondo quanto scrive la testata, l’indagato avrebbe poi preteso del denaro per restituire gli oggetti, arrivando a minacciare la vittima con alcuni messaggi: “Per restituirgli il maltolto gli avrebbe poi chiesto del denaro, minacciandolo con dei messaggi”. Il ragazzo preso di mira aveva già riferito ai professori di essere finito nel mirino del 16enne e, quando le pressioni sono riprese, si è rivolto nuovamente ai docenti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli insegnanti hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno perquisito lo zaino del sedicenne trovando sia la felpa sia il borsello indicati dalla vittima. Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto all’arresto del giovanissimo, mentre la scuola ha attivato il protocollo interno per tutelare lo studente coinvolto e collaborare con gli investigatori. L’episodio, conclude TGR Sardegna, riaccende l’attenzione sul tema del disagio giovanile e sulla necessità di interventi tempestivi quando emergono segnali di prevaricazione tra studenti.