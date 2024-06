Vecchioni: “Oggi i giovani non hanno niente. Non mi meraviglio che protestino, dovrebbero farlo dieci volte di più”

Vecchioni: “Oggi i giovani non hanno niente. Non mi meraviglio che protestino,...

Il cantautore ed ex docente Roberto Vecchioni è stato ospite della trasmissione “Evviva! La musica in Tv” con Gianni Morandi, andato in onda lo scorso 2 giugno su Rai1. L’80enne ha parlato, oltre di musica, anche delle nuove generazioni e del rapporto con il cantante Alfa.

Ecco le sue parole: “Oggi è un mondo di disillusione. Oggi è difficilissimo rapportarsi con un mondo che non ti dà nulla. I giovani non hanno niente. Non mi meraviglio che protestino dovrebbero farlo dieci volte di più, ma senza violenza. Ai miei ragazzi insegno a protestare. Mai arrendersi. Le ragazze devono combattere dieci volte di più e i ragazzi devono aiutarle”.

“La passione e l’emozione nel canto non passa mai. Accanto ad Alfa non c’era il cantante Vecchioni o il professor Vecchioni ma era l’uomo che non si sente mai vecchio”, ha concluso, parlando del celebre duetto con il giovane cantante genovese portato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024, nella serata cover.

Studenti picchiati Pisa, Vecchioni piange: “Non sono cose che possono succedere, i ragazzi devono poter dire ciò che sentono”

Si è molto discusso dei fatti di Pisa, ossia delle manganellate agli studenti da parte della polizia dello scorso venerdì 23 febbraio. Ad andare virale è stato il cantante ed ex docente Roberto Vecchioni, ospite fisso della trasmissione di La7 “In Altre Parole“.

Vecchioni, dopo aver guardato le immagini delle “cariche” contro gli studenti, ha detto, tra le lacrime, come riporta Fanpage.it: “Non sono cose da vedere queste. Anzi si devono vedere, ma non sono cose che possono succedere. Non devono succedere, noi non siamo così. I ragazzi hanno ragione di poter dire quello che sentono dentro”, ha scritto.

Il duetto che ha colpito il mondo della scuola

Sulle note di “Sogna ragazzo sogna” abbiamo assistito a un viaggio generazionale bellissimo: la complicità tra docente e studente. Proprio il cantautore ed ex docente aveva raccontato di aver scritto quella canzone dedicandola ai suoi studenti e oggi, dopo tanti anni, arriva la risposta. Infatti, Alfa ha deciso di dare un finale alla canzone, rispondendo al prof con le sue strofe così da concludere un cerchio. Tutto ciò è valsa la standing ovation dell’Ariston.

E al mondo della scuola quel messaggio è arrivato. Infatti, tra i tanti ad aver condiviso il duetto c’è anche il prof Sandro Marenco che sul proprio profilo Instagram ha commentato commosso: “Grazie prof Vecchioni e grazie Alfa per avermi fatto vedere la mia scuola, quella che tanti insegnanti come me, come noi e tanti alunni come te, come voi, costruiscono ogni giorno”.