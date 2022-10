Ex maestra 96enne in classe per un giorno, il racconto di “difficoltà e gioie vissute in una scuola oggi molto lontana e diversa”

Ex maestra 96enne in classe per un giorno, il racconto di “difficoltà...

Non capita tutti i giorni, per i docenti in pensione, di trovarsi di nuovo seduti in cattedra di fronte ad una “platea” di scolari. Questo è ciò che è successo ad un’ex maestra 96enne alla scuola primaria don Lorenzo Milani di Tavernelle, frazione del Comune di Panicale, in provincia di Perugia, nel corso delle giornate formative dedicate all’esperienza della Scuola di Barbiana, come riporta l’Ansa.

Irene Verdi, classe 1926, ex maestra elementare, ha accettato di partecipare all’iniziativa incontrando gli alunni della quarta B. La donna è considerata una vera e propria istituzione nel suo paese. “Donna energica, moderna, appassionata della sua professione”, riferiscono dalla scuola don Milani.

Una lezione di vita

Ecco come ha trascorso la particolare giornata l’ex insegnante, della cui esperienza e eredità gli alunni hanno potuto fare sicuramente tesoro. “Ha raccontato ai bambini la sua esperienza a scuola, prima come alunna, poi come insegnante, esprimendo tutte le motivazioni, le difficoltà, le gioie vissute in una scuola che oggi risulta molto lontana e diversa, ma che è stata e resta, nelle molteplici difficoltà, portatrice di quei valori, conoscenze e formazione dei quali anche la società moderna non può fare a meno. Una scuola che vuole riscoprire il suo passato per affrontare al meglio le sfide del futuro”, afferma l’istituto.

Il plesso in questione è impegnato per tutta la settimana nel laboratorio condotto da Edoardo Martinelli, già allievo di Don Milani nella scuola di Barbiana.