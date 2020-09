Faq supplenze, GPS e MAD

La diretta Live di Tecnica della scuola del 23 settembre è stata ricca di domande da parte degli utenti. Ve ne proponiamo qualcuna.

Supplenze temporanee, per la classe A022 hanno utilizzato tutte le GPS, come fanno già da adesso per le supplenze temporanee?

La risposta di Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica

Se c’è l’esaurimento delle gps – si intende sia di prima fascia che di seconda fascia – e rimangono posti residui al 30 giugno o al 31 agosto, l’ATP autorizza il Dirigente Scolastico che ha questi posti disponibili nel proprio istituto a utilizzare per questi posti le graduatorie di istituto, perché potrebbe essere che le graduatorie di istituto sono attive e c’è chi andrà a prendere la supplenza; in presenza di un esaurimento su tutto il territorio anche nelle graduatorie di istituto, allora si pesca dalle MAD, docenti che stanno fuori dalle graduatorie gps, docenti neofiti, nuovi.

Ricordiamo che nelle MAD si consiglia di presentare i 24 CFU (se si hanno), perché una MAD con titolo valido più 24CFU precede una MAD con titolo valido ma senza CFU, perché il binomio titolo più CFU consente normativamente la regolarità della presa di servizio.

Per approfondire rivedi la diretta.

Se si è segnati nelle graduatorie per posto comune, si può essere convocati per il posto di sostegno?

La risposta di Dino Caudullo, avvocato specializzato in diritto scolastico

Se si è inseriti esclusivamente nelle graduatorie di posto comune, sì, perché abbiamo detto della cronica necessità di insegnanti di sostegno, già in molte province sono state esaurite tutte le disponibilità di docenti specilizzati, quindi per forza di cose si dovrà attingere alle graduatorie provinciali di posto comune anche per il conferimento di posti di sostegno a docenti senza titolo.

Ogni anno si ripete sempre questo problema con l’utilizzo di docenti non specialisti per la copertura di posti di sostegno.

Quindi sì, è prevista questa possibilità: in base alla necessità di posti di sostegno, l’amministrazione potrà procedere ad assegnarli anche a chi è inserito nella sola GPS di posto comune.