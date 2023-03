Federico Moccia si laurea discutendo una tesi su sé stesso, scatta l’ironia social: “Sei un geniaccio”

Ha suscitato non poca ironia la notizia della tesi di laurea discussa dallo scrittore Federico Moccia, dal titolo: “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”. In pratica, una tesi su sé stesso.

Lo ha fatto sapere lo stesso Moccia, autore tra gli altri del famoso “Tre metri sopra il cielo“, sul proprio profilo Facebook:

“Voglio condividere con voi questo mio risultato: mi sono laureato in lettere moderne! La cosa più bella è stato ringraziare l’autore che mi ha fatto innamorare della scrittura: Jack London con il suo romanzo Martin Eden. Io avevo 13 anni. E dopo tanto tempo l’ho ringraziato in un modo speciale, con la mia tesi: “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo.” E sono contento perché ho trovato dei professori speciali, hanno ascoltato la discussione della mia tesi divertendosi, vedendo le difficoltà di due scrittori che in tempi diversi parlavano d’amore e che all’inizio non hanno trovato una casa editrice e alla fine hanno incontrato il successo“.

Tra i tanti complimenti e le congratulazioni, non sono mancate le battute ironiche: “Ti sei laureato con una tesi su te stesso. Sei un geniaccio, accidenti”, “Ma è uno scherzo, no?”, “L’umiltà”.