FENSIR: la scuola avanza tra precarietà, incertezze e ricorsi per ottenere diritti fondamentali

Con l’avvio dell’anno scolastico non è di certo cambiata la situazione rispetto all’anno precedente. La precarietà sembra essere sempre la stessa se non addirittura aumentata. Il caos delle assegnazioni dalle GPS e l’algoritmo che crea disparità tra precari storici e ultimi arrivati.

“La scuola avanza precarietà, incertezze e ricorsi per ottenere diritti fondamentali per il lavoratori della scuola” afferma Giuseppe Favilla, segretario generale nazionale della Fensir. “Non possiamo pensare che la scuola possa ancora continuare su questa via giocando sulla serenità dei professionisti della scuola. Abbiamo notato come il sistema sia ormai viziato e che difficilmente si possa ritornare ad una situazione di normalità senza decisioni risolutive da parte del Governo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito” Conclude Favilla.

La Fensir, sindacato che valorizza la specificità della scuola attraverso i suoi Sindacati Autonomi Federati (SAF) ha proposto fin dalla sua nascita una politica volta all’attenzione del singolo lavoratore, ascoltando le sue istanze e supportandolo nelle sue richieste.

“Nel corso degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 abbiamo portato avanti numerose iniziative a favore dei colleghi e colleghe della scuola. Iniziative talvolta aperte a tutti senza limitazione agli iscritti e iniziative riservate, come i ricorsi per la carta docenti, il risarcimento del danno della reiterazione dei contratti a termine e del recupero della retribuzione professionale docenti nel periodo di supplenza. Ricorsi vinti in tutte le città grazie al supporto dell’Avv. Del Lavoro Giovanni Mascheretti del foro di Bergamo, coordinatore dell’ufficio legale e degli Avvocati Piacente e De Luca del foro di Tivoli; e degli Avvocati Gaido e Cuzzilla del foro di Torino” Afferma la Segretaria Organizzativa del sindacato Fensir Mariangela Mapelli. I ricorsi sono stati fatti in tutta Italia e solo come Sindacato abbiamo ottenuto risarcimenti per oltre un milione di euro per i nostri ricorrenti e un migliaio di sentenze favorevoli della carta del docente.

La Fensir non si è fermata solo ai ricorsi ma ha proposto attraverso il proprio ETS Fensir Formazione e il SAIR, il sindacato autonomo Insegnanti di Religione la formazione alle prove concorsuali straordinarie per l’Immissione in ruolo, attività formativa ancora in corso. Attraverso il SADOC, sindacato autonomo Docenti invece sono state proposte diverse attività formative, quali la formazione per I concorsi 2023. In collaborazione tra Fensir Formazione ETS e il SAATA, sindacato autonomo ATA presto saranno attivati corsi di “introduzione alla professione ATA” nei vari profili.

La Fensir è un sindacato pluralista giovane, dinamico e democratico. Si caratterizza per la vicinanza ai propri iscritti, non attraverso sedi fisiche, ma attraverso il contatto diretto con i sindacalisti. “Prossimo appuntamento saranno le RSU di primavera a cui ci stiamo preparando per ottenere i primi sindacalisti nelle scuole elette dalle liste Fensir – sottolinea Giuseppe Favilla – sarà un momento di grande impegno per tutti i collaboratori, ma anche di tutti gli iscritti al sindacato che potranno partecipare attivamente alla vita associativa”.

