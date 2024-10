Ferie non godute, il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva se il Dirigente scolastico non lo invita a fruirne tra il termine delle lezioni e il 30 giugno

Il supplente non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo perché non ha richiesto le ferie. È infatti necessario che il datore di lavoro – quindi il Dirigente scolastico – lo inviti a usufruirne, avvertendolo esplicitamente che, in caso contrario, perderà sia il diritto alle ferie sia l’indennità sostitutiva.

A deciderlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024, con la quale ha affermato che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, se non c’è stata una loro richiesta o un provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.

La richiesta della docente precaria

La Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di una docente che chiedeva al Ministero dell’Istruzione e all’USR Lombardia il pagamento di 1.427,11 euro, più interessi legali, per ferie non godute negli anni scolastici dal 2014 al 2017, quando il suo rapporto con la Pubblica Amministrazione era cessato il 30 giugno. La docente sosteneva che i dirigenti scolastici avevano considerato come ferie anche i giorni tra l’8 giugno, fine delle lezioni, e il 30 giugno, pur non avendole mai richieste né essendo stata posta in congedo d’ufficio.

Deve esserci la richiesta di ferie o l’avviso del DS

Contrariamente alla Corte di Appello, che aveva dato ragione al Ministero, la Cassazione – basandosi anche sulla normativa e giurisprudenza comunitaria – ha stabilito che se il docente non ha richiesto espressamente le ferie nei giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, e il dirigente scolastico non ha preso provvedimenti o invitato il docente a usufruirne con avviso esplicito della perdita del diritto all’indennità, il docente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro.

In conclusione

In sintesi, secondo la Suprema Corte, il principio di diritto è che il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute se non ha richiesto di fruirne durante il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo invitato a goderne con avviso esplicito della perdita del diritto.

Questo perché la normativa nazionale deve essere interpretata in conformità con la direttiva europea 2003/88/CE, che non permette la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva senza un’adeguata informazione che permetta al lavoratore di esercitare tale diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.