Ferie non godute, sì alla monetizzazione per il dipendente pubblico: lo ha deciso la Corte di giustizia UE

Ferie non godute, sì alla monetizzazione per il dipendente pubblico: lo ha...

Buone notizie per i dipendenti pubblici: le ferie maturate e non fruite devono essere monetizzate.

La Corte di giustizia UE bacchetta l’Italia: gli Stati membri non possono nascondersi dietro la scusa del contenimento della spesa pubblica per limitare il diritto a vedere indennizzate le giornate di ferie non godute.

Infatti, la nostra legislazione prevede ormai da diversi anni il divieto di monetizzazione delle ferie. Per cui, il dipendente della pubblica amministrazione che lascia il lavoro senza aver utilizzato tutte le giornate di congedo ordinario finora ha perso la retribuzione spettante.

I giudici europei sono intervenuti sul caso di un dipendente comunale, nello specifico un funzionario del comune di Copertino, in provincia di Lecce, il quale si era dimesso volontariamente, perdendo il diritto alla monetizzazione di quasi 80 giorni di ferie non presi durante il servizio.

Come riporta ANSA, “i giudici di Lussemburgo hanno confermato che il diritto europeo osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell’adottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ha ricordato, inoltre, che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, inclusa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica“.