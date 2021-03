Filastrocche in movimento per bambini: idee per la Pasqua [VIDEO]

Le vacanze di Pasqua si avvicinano e, soprattutto in questo periodo, potrebbe far bene svolgere delle attività a casa con i bambini, cercando di coniugare la la parte ludica a quella educativa. Per questo motivo, la formatrice della Tecnica della Scuola, Rosa Cipriano, ha ideato una serie di proposte video da condividere con i genitori e non solo. Lo scopo principale è quello di divertirsi in maniera educativa, usando il fine come un’ottima attività di sviluppo.

In movimento con Gianni Rodari

Per prepararsi alla Pasqua, il video propone due famose filastrocche dello scrittore Gianni Rodare da trasformare in attività di movimento adatte ai bambini.

