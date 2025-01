Filiera tecnologico-professionale, entro il 14 gennaio le adesioni delle scuole

Il 3 gennaio scorso, il MIM ha pubblicato il decreto dipartimentale n. 7 per “l’attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali inerenti alla filiera formativa tecnologico-professionale per l’anno scolastico 2025/2026”.

Il decreto fissa al 14 gennaio il termine per le scuole interessate per candidarsi all’avvio della sperimentazione.

Questa novità ha portato il Ministero a slittare il periodo di apertura delle funzioni per le iscrizioni all’a.s. 2025/2026, che ora si potranno effettuare dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025.

A seguito del Decreto Dipartimentale, il MIM ha reso disponibile anche il formulario per la candidatura.

Sono disponibili anche:

Il Ministero ha anche attivato la casella di posta [email protected] alla quale possono rivolgersi per chiarimenti Dirigenti Scolastici/Coordinatori delle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica e professionale interessate ad aderire.

Con successiva nota 12 del 7 gennaio 2025 il Ministero ha anche ricordato che la data di inizio delle iscrizioni è stata fissata per il 21 gennaio e proseguirà fino al 10 febbraio, lasciando la possibilità alle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica e organizzativa, di programmare degli open day, in collaborazione con tutti gli attori di filiera, al fine di sensibilizzare le famiglie e gli studenti per conoscere questa offerta formativa integrata in ambito tecnologico-

professionale.