Filiera tecnologico-professionale, slitta al 16 gennaio il termine per le adesioni delle scuole

Oggi, 14 gennaio, scadeva il termine per le scuole interessate a candidarsi all’avvio della sperimentazione di nuovi percorsi quadriennali inerenti alla filiera formativa tecnologico-professionale per l’anno scolastico 2025/2026.

La scadenza era stato fissata con decreto dipartimentale n. 7 del 3 gennaio.

Tenuto conto che sono state segnalate difficoltà operative nella fase di caricamento dei documenti per l’invio delle PEC e considerato che è interesse dell’amministrazione consentire una più ampia partecipazione delle scuole, il MIM ha disposto la riapertura dei termini per l’invio delle candidature. La nuova scadenza è fissata al giorno 16 gennaio 2024, ore 18:00.

Restano inalterate le modalità di presentazione come disciplinate dall’articolo 5, comma 2, del suddetto decreto.

In proposito, il MIM ha reso disponibile anche il formulario per la candidatura, oltre alla Tabella codici percorsi filiera e alla Guida Abilitazione.

Il Ministero ha anche attivato la casella di posta [email protected] alla quale possono rivolgersi per chiarimenti Dirigenti Scolastici/Coordinatori delle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica e professionale interessate ad aderire.

Con altra nota 12 del 7 gennaio 2025 il Ministero ha anche ricordato che la data di inizio delle iscrizioni è stata fissata per il 21 gennaio e proseguirà fino al 10 febbraio, lasciando la possibilità alle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica e organizzativa, di programmare degli open day, in collaborazione con tutti gli attori di filiera, al fine di sensibilizzare le famiglie e gli studenti per conoscere questa offerta formativa integrata in ambito tecnologico-

professionale.