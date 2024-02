Fiorin: “Gli alunni vogliono essere ascoltati. Per loro un docente è autorevole se credibile e appassionato” – INTERVISTA

Il nostro vicedirettore Reginaldo Palermo ha intervistato Italo Fiorin, docente di pedagogia generale e sociale alla Lumsa di Roma, tra i partecipanti di un convegno al liceo Cutelli di Catania il 15 febbraio in collaborazione con La Tecnica della Scuola per discutere, alla luce della lezione di Don Milani dei problemi della scuola di oggi.

Lettera a una professoressa, ancora molto attuale

“Si tratta di attualizzare il messaggio di Don Milani, rileggere la sua ‘Lettera a una professoressa‘ con in mente il contesto della scuola di oggi, ad esempio per il tema della bocciatura, della dispersione”.

Ma gli studenti oggi sono abbastanza ascoltati? Ecco quello che ha risposto l’esperto: “Quello che oggi chiede uno studente è innanzitutto essere ascoltato. Per farlo bisogna essere riconosciuto, interpretato con accoglienza”.

Autorevolezza dei docenti, come riconquistarla?

Oltre agli studenti i docenti stessi chiedono di essere riconosciuti, valorizzati, visti come autorevoli: “C’è un malessere e una forte stanchezza. Anche i docenti hanno bisogno di essere ascoltati e riconosciuti, si tratta di qualcosa di simmetrico. I ragazzi danno autorevolezza ad una persona che sentono vicina a loro, che si interessa di loro. Il problema dell’autorevolezza è quello di essere credibili, appassionati. Non super uomini competenti in tutto, capaci di mettersi con loro stessi in ricerca”, ha risposto Italo Fiorin.