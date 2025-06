Flc Cgil: “Personale Ata indispensabile, adeguamento dell’organico di diritto a organico di fatto prassi consolidata”

“Ogni anno le scuole dimostrano con i fatti che questo personale è indispensabile: l’adeguamento dell’organico di diritto all’organico di fatto è ormai prassi consolidata. Ma se il fabbisogno si ripresenta puntualmente, allora è evidente che non si tratta di un’esigenza temporanea e quei posti vanno resi stabili.

È una rivendicazione che la FLC CGIL porta avanti da tempo: la necessità non può diventare la regola. Servono scelte strutturali e coraggiose che riconoscano i bisogni reali delle scuole, permettendo una pianificazione solida e duratura dell’organizzazione scolastica”.

Questo il commento del sindacato riguardo posti che “devono essere stabilmente inseriti in organico di diritto. L’adeguamento annuale non può essere la regola”.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che, a partire dal 30 giugno, saranno attive le funzioni per gli adeguamenti dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA. L’obiettivo è garantire l’efficienza dei servizi scolastici laddove non già assicurata in fase di definizione dell’organico di diritto.