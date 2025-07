Fondi MOF, il 1° agosto la sigla del CCNI: probabile erogazione alle scuole a fine agosto, pagamento dei compensi accessori non prima di settembre/ottobre

Abbiamo già scritto su queste pagine del ritardo che si sta verificando nell’erogazione alle scuole dei fondi MOF (si parla di oltre 847 milioni di euro), necessari per erogare i compensi accessori al personale scolastico.

Uil Scuola e Anquap hanno manifestato il proprio dissenso scrivendo al Ministero e chiedendo una soluzione urgente.

E’ notizia di oggi che domani 1° agosto 2025 il CCNI relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) dell’anno scolastico 2024-25 sarà sottoscritto in via definitiva.

L’ipotesi di accordo era stata sottoscritta a settembre 2024. “Dieci mesi per l’iter di controllo di un contratto integrativo sono una vera enormità burocratica” ha commentato la FLC CGIL.

Sempre quest’ultimo sindacato ipotizza che “i fondi perverranno alle scuole non prima della fine di agosto, ben difficilmente il personale li potrà ricevere prima di settembre/ottobre“.

“Un ritardo vergognoso – conclude la FLC CGIL – che si ripete ogni anno senza una vera ragione plausibile a danno di tutti i lavoratori della scuola“.