Formazione docenti sull’inclusione, ripartizione delle risorse – NOTA

Con la nota n. 36591 del 25 luglio 2025, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito come distribuire le risorse economiche disponibili per realizzare attività formative dedicate all’inclusione scolastica.

I fondi sono stati assegnati alle scuole polo per la formazione, selezionate a livello regionale, in proporzione al numero di docenti di sostegno presenti stabilmente nell’organico.

Il documento fornisce inoltre indicazioni operative relative all’organizzazione dei corsi, ai contenuti da trattare e alle modalità di rendicontazione.

Percorsi formativi

I percorsi formativi, della durata minima di 20 ore, si svolgeranno tra settembre e ottobre 2025 e affronteranno i seguenti temi:

Didattica universale e personalizzazione degli apprendimenti, con attenzione alle strategie inclusive rivolte a tutti gli alunni/ studenti, anche attraverso l’utilizzo del PEI informatizzato, compilabile attraverso le funzionalità disponibili a SIDI, ai sensi del D.I. del 1° agosto 2023, n.153 e ss.mm.ii.

Gestione della sezione/classe eterogenea e promozione di ambienti di apprendimento equi e partecipativi.

Inclusione socio-relazionale: costruzione di comunità educanti, attenzione al benessere scolastico, prevenzione del disagio.

Lavoro collegiale e corresponsabilità educativa, anche attraverso il raccordo tra docenti curricolari e di sostegno e con riguardo ai diversi gradi scolastici.

Aspetti organizzativi

L’istituzione scolastica assegnataria dei fondi dovrà assicurare, d’intesa con l’U.S.R., la realizzazione delle iniziative di formazione, onnicomprensivo dei costi relativi alla progettazione complessiva, all’eventuale attivazione di piattaforme web, alle azioni di coordinamento e monitoraggio e ad ogni altra spesa connessa.

Rendicontazione

Le rendicontazioni dovranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2025, utilizzando le funzioni di rendicontazioni presenti nella piattaforma SIDI – Monitoraggio e rendicontazioni. Le rendicontazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente e inviate tramite la suddetta Piattaforma corredate del visto del revisore dei conti.

