Fosse Ardeatine: ricordare e tramandare le storie dei martiri dell’eccidio, il concorso e percorso formativo dell’USR Lazio

Una nuova iniziativa quella dell’USR Lazio sta prendendo piede per la commemorazione dell’80° anniversario dell’eccidio ardeatino perpetrato dalle truppe naziste contro 335 italiani, tra civili, militari e detenuti per motivi politici o razziali.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio promuove un concorso e un percorso formativo aperto alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio e che vede la collaborazione del Ministero della Difesa Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa e l’ANFIM. Da gennaio a marzo 2024 le scuole che si candideranno potranno prendere parte a un percorso formativo – caratterizzato da incontri plenari e da altri tenuti direttamente nelle singole scuole da esperti del Ministero della Difesa e dell’ANFIM – e potranno partecipare a un concorso per commemorare gli avvenimenti accaduti il 24 marzo 1944 e le storie delle vittime dell’eccidio. Entrambe le proposte – percorso formativo e concorso – prevedono la costituzione di tre categorie: Kids, Junior e Senior. In base alle richieste, inoltre, saranno organizzate delle visite guidate al Mausoleo delle Fosse Ardeatine.

Si tratta di un importante momento di conoscenza, di approfondimento e di riflessione per guardare al passato e preservare la memoria storica collettiva. Un’occasione per riflettere e confrontarsi al fine di ricordare una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale.