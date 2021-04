Francia zona rossa: scuole chiuse in tutto il Paese

La Francia, tra i Paesi più aperturisti riguardo alle scuole, come abbiamo riferito in altri articoli, è messa in ginocchio dal Covid e va interamente in zona rossa portando tutti gli alunni in DaD, dopo il provvedimento restrittivo già efficace a Parigi che aveva influito su oltre 20 mila studenti.

Superata la soglia dei 5000 malati di Covid in rianimazione, nel Paese di Macron si è optato per la chiusura delle scuole.

Così l’Ansa: “I bambini rimarranno a casa tre settimane, due di vacanza già previste e una in DaD mentre tutta la Francia diventa zona rossa come già lo è Parigi. Un protocollo rinforzato, sebbene la parola lockdown sia bandita dal Governo perché si potrà continuare a circolare nel Paese senza autocertificazione a patto di evitare assembramenti. Dalle 19 alle 6 coprifuoco in tutto il Paese. Gli esercizi commerciali non essenziali resteranno chiusi.”

In Italia

In Italia, intanto, l’incidenza dei contagi preoccupa e porta il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per il boom di contagi nella sua Regione, a raccomandare prudenza ai cittadini: “Prego tutti i cittadini di non chiedere continuamente ‘più controlli’ perché i controlli non sono in grado di farli o comunque non li vogliono fare. Vi prego di autogestirvi, di comprendere che anche solo andare a fare gli auguri a una persona cara può essere un atto che può determinare una catastrofe”. QUeste le sue parole su Skytg24.

