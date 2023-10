Fuga di gas vicino scuola, edificio evacuato: 500 studenti si riversano in cortile, quattro portati in ospedale

Oggi, 11 ottobre, un edificio scolastico di Milano è stato evacuato a causa di una fuga di gas. Lo riportano MilanoToday e La Repubblica. Alcuni dei ragazzi che erano all’interno sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, dove sono arrivati in codice verde.

La fuga in cortile

Un odore di gas era stato avvertito nei corridoi dell’istituto scolastico superiore in questione intorno alle undici di stamattina, e per prudenza il personale scolastico ha disposto l’evacuazione della scuola. Studenti e docenti si sono così riversati in cortile. Tutto è partito da una lieve perdita di gas da alcune tubature esterne alla scuola avvenuta durante dei lavori stradali in corso.

I sintomi degli studenti

Quattro studenti tra i 18 e i 19 anni sono stati portati in ospedale con cefalea e nausea, sintomi da ricondurre appunto all’inalazione del gas. Altre quattro persone sono state visitate dai soccorritori del 118 ma non hanno presentato sintomi tali da richiedere cure ospedaliere.

La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 13, quando gli studenti sono rientrati nelle loro aule. All’interno dell’istituto, infatti, non si era formata nessuna sacca di gas. Sono in corso le operazioni per riparare la conduttura.