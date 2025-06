Fuori ruolo per docenti e dirigenti scolastici, 74 i posti disponibili per il triennio 2025/2028: tutti gli avvisi. Scadenza 21 giugno 2025

Fuori ruolo per docenti e dirigenti scolastici, 74 i posti disponibili per...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato diversi avvisi destinati a docenti e dirigenti scolastici, per posizioni di fuori ruolo per il triennio 2025/2028.

I posti disponibili sono in totale 74, così ripartiti:

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 46

Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale n. 28.

Ogni avviso riporta i requisiti necessari per poter presentare domanda, oltre alle indicazioni sui ruoli che dovranno essere ricoperti nelle varie Direzioni ministeriali.

Le istanze del personale interessato devono essere inviate, entro le ore 23.59 del 21 giugno 2025, per posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato nei singoli avvisi.

Di seguito gli avvisi:

Avviso di selezione per n. 3 unità di personale docente e dirigente scolastico ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso gli uffici della Direzione generale per il personale scolastico, per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Avviso procedura selezione di 16 unità di personale docente e dirigente scolastico presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026 – 2027/2028.

Avviso procedura selezione di 3 unità di personale docente e dirigente scolastico presso la DG per gli affari internazionali e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026 – 2027/2028.

Avviso di selezione per n. 1 unità di personale docente e dirigente scolastico ai sensi art. 26, comma 8, della legge n. 448 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso la Segreteria tecnica della Scuola di alta formazione dell’istruzione, per lo svolgimento di compiti connessi con la autonomia scolastica per gli anni scolastici 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028.

Procedura di selezione per n. 13 unità di personale docente e dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Avviso per la selezione di 4 unità di personale docente e dirigente scolastico presso la Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026 – 2027/2028.

Avviso procedura di selezione per n. 4 unità di personale docente e dirigente scolastico da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso gli Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Avviso di selezione per n. 5 unità di personale docente e dirigente scolastico presso gli Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Avviso procedura di selezione per n. 5 unità di personale docente e dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso gli Uffici della Direzione Generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Avviso procedura di selezione per n. 1 unità di personale docente e dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Avviso procedura di selezione per n. 10 unità di personale docente e dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 presso gli uffici della Direzione Generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche.

Avviso procedura di selezione per n. 8 unità di personale docente e dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso la Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.