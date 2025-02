Genitori impegnati? Giorgia: “A Sanremo prenotavo i colloqui con i prof di mio figlio”. Il punto del sociologo

La cantante Giorgia, reduce dall’ultimo successo di Sanremo 2025, ha raccontato a Radio DJ che nei giorni della kermesse si collegava con la chat delle mamme per scoprire i colloqui a scuola per il figlio. Ha anche aggiunto che lo spinge a fare sempre i compiti, ma forse non conosce la nuova insidia Chatgpt ormai la scorciatoia di tutte le studentesse e gli studenti, usare l’Intelligenza Artificiale per far presto. Ma come riescono i genitori impegnati a essere presenti anche nel rapporto con la scuola? Al video il commento del sociologo Francesco Pira, professore all’Università di Messina di giornalismo e comunicazione.