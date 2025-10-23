Gianni Rodari e Omegna, un binomio inscindibile: si conclude il 26 ottobre il Festival di letteratura per ragazzi

A Omegna, in Piemonte, sta per entrare nella sua fase conclusiva il Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari, la cui giornata finale è prevista domenica 26 ottobre.

Per Omegna oggi è una giornata speciale perché il 23 ottobre di 105 anni fa Gianni Rodari nasceva proprio qui. E la bellissima cittadina che si affaccia sul lago d’Orta non l’ha mai dimenticato: qui è stato realizzato il Parco della Fantasia – a tema letterario e cinematografico – che la città ha dedicato al suo celebre concittadino e il museo ‘Gianni Rodari’ inaugurato nel 2021. Come si legge sul suo sito, il museo racconta la fantastica storia dello scrittore, del territorio e del contesto storico con la leggerezza della dimensione virtuale, con il piacere della scoperta di testi che scendono dagli scaffali e immagini che si ricompongono. Si vede Rodari intervistato alla televisione e si ascoltano al telefono alcune famose favole con la possibilità, componendo numeri speciali, di sentirle recitate in diverse lingue.

Il Festival di letteratura per ragazzi, dicevamo, giunto alla dodicesima edizione, è l’evento di punta che il comune di Omegna dedica ogni anno al giornalista, scrittore, pedagogista che ha contribuito a rinnovare profondamente la letteratura per ragazzi, unico scrittore italiano ad aver vinto il Premio Hans Christian Andersen, un riconoscimento letterario internazionale– che per la sua importanza è noto anche come il piccolo premio Nobel – conferito ogni due anni a un autore che ha dato un «contributo duraturo alla letteratura per l’infanzia e la gioventù».

Spettacoli, laboratori, corsi di formazione e attività creative sono stati al centro del festival di quest’anno, iniziato l’11 ottobre scorso.

Ricco anche il programma dedicato a ragazzi e insegnanti. Quattro tavole rotonde per docenti presso la biblioteca civica, in cui, partendo da una selezione di volumi candidati al Premio Rodari 2025, si propone un momento di riflessione e di confronto intorno alle narrazioni che la scuola genera e ospita, lungo le traiettorie su cui si incontrano insegnanti, allievi, figli e genitori.

Dal 24 al 26 ottobre, un corso di formazione residenziale sulla “Filosofia della fantasia”, a cura di Philosophy For Children. Come si legge nella pagina dedicata, il corso è rivolto a insegnanti, educatori ed educatrici, studenti e studentesse, universitari, professionisti della lettura e a tutti e tutte coloro che sono coinvolti nel mondo della scuola, dell’educazione, della letteratura, della filosofia e della poesia che sia per professione o per passione.

Il seminario, organizzato in tre giornate da venerdì a domenica intende approfondire dal punto di vita pedagogico, letterario e filosofico, l’intreccio fra l’opera rodariana e la Philosophy for Children. Le giornate si svilupperanno attraverso laboratori, approfondimenti, esperienze itineranti nel centro di Omegna.

Per finire, la cerimonia di consegna del premio Rodari ai vincitori nelle tre categorie previste: albi illustrati, fiabe e filastrocche, romanzi e racconti.