Gilda di Siracusa, segnala che le graduatorie interne di Istituto vanno pubblicate dopo la scadenza dei termini dell’istanza di mobilità

La Gilda degli insegnanti di Siracusa interviene con un comunicato sindacale in cui invita i dirigenti scolastici al rispetto della normativa contrattuale sulla mobilità 2025/2026. In particolare la Gilda della provincia siciliana, attraverso la sua Coordinatrice, segnala delle irregolarità sulla procedura delle graduatorie interne di Istituto.

La Gilda degli Insegnanti della provincia di Siracusa segnala che in diversi istituti scolastici erano già state fissate scadenze per la presentazione della documentazione necessaria alla formulazione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del personale soprannumerario, nonostante l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/2026 non fosse stata ancora pubblicata.

Si ricorda, sottolinea la prof.ssa Corsonello coordinatrice Gilda di Siracusa, che, secondo la normativa vigente, “le graduatorie interne di Istituto devono essere pubblicate entro i 15 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle domande di mobilità fissata dall’O.M.” e “Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento”. Pertanto, anticipare tali richieste potrebbe non essere conforme alle disposizioni ufficiali, creando confusione tra il personale.

Inoltre, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità 2025/2026 – 2027/2028 è già stata firmata, introducendo novità significative rispetto all’accordo precedente.

Data ultima per pubblicazione

Le graduatorie di Istituto potranno essere pubblicate dal 26 marzo al 9 aprile 2025, così come prevede il CCNI mobilità 2025-2028. La scadenza dei tempi per presentare i titoli per l’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto, è fissata al 25 marzo.

Una volta che il dirigente scolastico pubblica la graduatoria provvisoria, il docente ha 10 giorni di tempo per presentare motivato reclamo, avverso la posizione e il punteggio assegnato. Quindi avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata alla data del 30 aprile 2025. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.