Giornata mondiale del sonno, gli eventi in programma di Assirem con le scuole

Giornata mondiale del sonno, gli eventi in programma di Assirem con le...

“Fai del sonno una priorità per la tua salute” è il tema della Giornata Mondiale del Sonno 2025: un invito a invertire la rotta di una vita h24 verso abitudini e ritmi più sani e salutari. Assirem accoglie questa sfida proponendo un programma di incontri educativi e formativi per studenti delle scuole superiori e per chi soffre di disturbi del sonno e difficoltà a riposare bene.

In controtendenza con una società sempre più veloce, dove il riposo sembra avere sempre meno spazio, la Giornata Mondiale del Sonno ci ricorda ogni anno quanto il sonno sia una funzione essenziale per la nostra vita e la nostra salute.

Si stima che in Italia siano circa 12 milioni le persone che soffrono di insonnia cronica, circa un terzo della popolazione dorme meno di sette ore, e negli ultimi 50 anni abbiamo ridotto il tempo dedicato al sonno di circa 1,5-2 ore a notte per persona. Inoltre, ben il 57,8% degli adolescenti dorme meno del necessario, nonostante il sonno sia indispensabile per il loro sviluppo fisico e mentale.

Un’opera di informazione e educazione sociale è quanto mai urgente, e Assirem, dal 2013, ha scelto di impegnarsi in una vera rivoluzione culturale, soprattutto per le nuove generazioni, affinché il sonno torni ad essere una priorità nelle nostre vite.

Il programma degli eventi

Ecco nel dettaglio il programma degli appuntamenti che Assirem ha organizzato nel mese di marzo:

“A scuola di sonno – Conosci il tuo sonno, impara a dormire” – incontro aperto al pubblico (previa registrazione);

14 marzo 2025 dalle ore 17.00 alle 20.00, presso la sede Assirem, viale XXI Aprile 81, Roma;

“Educazione alla qualità del sonno” – Incontri per le scuole

14 marzo 2025 presso il Liceo Classico Linguistico e delle Scienze Umane “Eugenio Montale”, Via di Bravetta 545, Roma

18 marzo 2025 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Roberto Rossellini”, Via della Vasca Navale 58, Roma.

“L’importanza del sonno per le categorie fragili”

Incontro con gli studenti della Casa Circondariale di Borgata Aurelia, Civitavecchia

Tutti i dettagli per partecipare o per richiedere informazioni sono disponibili sul sito www.assirem.it