Giornata Mondiale della Filosofia, il 23 novembre una videoconferenza per docenti e dirigenti scolastici

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e alcune istituzioni di cultura e ricerca, promuove anche quest’anno la celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia, indetta dall’UNESCO con l’iniziativa

dal titolo “Metamorfosi dell’Umanesimo”, che si svolgerà il 23 novembre 2022, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, in videoconferenza.

«In un mondo iper-tecnologizzato, il concetto stesso di umanità è in continua evoluzione. Cosa chiamiamo umano oggi? Cosa continuiamo a chiamare umano nonostante l’evidente evoluzione storica e il futuro incerto che abbiamo di fronte? Stiamo assistendo a una trasfigurazione così radicale che la sua stessa definizione, oltre all’orizzonte umanistico, è superata? Come possiamo immaginare le nuove figure dell’umano in futuro?».

Attorno a tali interrogativi, la Giornata di studi intende riflettere sul contributo della filosofia alla comprensione delle profonde trasformazioni della contemporaneità, in particolare digitale ed ecologica, che da anni stanno mettendo in discussione il profilo stesso dell’essere umano tra intelligenza artificiale e metaverso, tra mondo umano e mondo naturale non umano.

Destinatari sono dirigenti scolastici e ai docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, degli Istituti Tecnici Superiori e dei Centri di Istruzione per gli Adulti.

La partecipazione alla Giornata di studi, per cui è previsto il rilascio di attestato di partecipazione, è riconosciuta tra le attività per la formazione del personale docente per un totale di quattro ore, è gratuita e non prevede costi di iscrizione.

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 22 novembre 2022.

La Giornata si potrà seguire sul canale YouTube InschibbolethTV, con accesso libero tramite l’indirizzo https://www.youtube.com/InSchibbolethTV